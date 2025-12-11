Mini aventure au musée Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Mini aventure au musée

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

2026-04-16

Une visite ludique où l’on observe les tableaux en se posant des questions, on touche, on joue à chercher les couleurs et les formes. L’aventure se poursuit avec des jeux de construction pour mieux comprendre et s’amuser comme les artistes !

Un parcours spéciaement conçue pour éveillez la curiosité des tout-petits et proposer une approche du musée douce et joueuse.

Animation proposée dans le cadre du festival des trop petits

Gratuit sur réservation auprès du quai des arts .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

