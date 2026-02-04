Mini Boucles 2026 Étoile-sur-Rhône

Mini Boucles 2026

Sommet de Côte Chaude Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 14:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Course de draisiennes et vélos avec stabilisateurs pour les enfants !

Sommet de Côte Chaude Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr

English :

Draisienne and stabilizer bike race for kids!

