Mini braderie à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières

Mini braderie à la Médiathèque d’Eygalières

Mercredi 25 février 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

La Médiathèque d’Eygalières organise une mini braderie, le mercredi 25 février !Familles

Venez faire de bonnes affaires et dénicher vos prochains coups de cœur lecture parmi les livres jeunesse et romans policiers proposés à la vente.

Sur les horaires de la Médiathèque. .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

The Eygalières Media Library is organising a mini clearance sale on Wednesday 25 February!

