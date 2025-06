Mini braderie de livres et dédicaces place du colonel Laussedat Moulins 6 juillet 2025 07:00

Allier

Mini braderie de livres et dédicaces place du colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Braderie de livres d’histoire de l’art et d’archéologie. Dédicaces par les auteurs des romans écrits sur la Maison Mantin .

place du colonel Laussedat Maison Mantin

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

English :

Book sale on art history and archaeology. Signings by authors of novels written about the Maison Mantin .

German :

Ausverkauf von Büchern über Kunstgeschichte und Archäologie. Autoren signieren ihre Romane über das Maison Mantin.

Italiano :

Vendita di libri di storia dell’arte e archeologia. Firme degli autori dei romanzi scritti sulla Maison Mantin.

Espanol :

Venta de libros sobre historia del arte y arqueología. Firmas de los autores de las novelas escritas sobre la Maison Mantin.

