Mini-camp avec les animaux

Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17

– Atelier cuisine biscuits pour chien

– Atelier petits-soigneurs

– Promenade des chiens

– Atelier œufs

– Atelier loisir créatif sur le thème de Pâques

– Atelier petits-véto

– Préparation du cheval et promenade à dos de licorne

– Agility avec le chien

– Initiation au langage canin

– Jeux de société sur les animaux

– Veillée “comme au cinéma” .

Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mini-camp avec les animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais