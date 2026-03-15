Mini-camp avec les animaux La Séguinière
Mini-camp avec les animaux La Séguinière jeudi 16 avril 2026.
Mini-camp avec les animaux
Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – 150 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:30:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17
– Atelier cuisine biscuits pour chien
– Atelier petits-soigneurs
– Promenade des chiens
– Atelier œufs
– Atelier loisir créatif sur le thème de Pâques
– Atelier petits-véto
– Préparation du cheval et promenade à dos de licorne
– Agility avec le chien
– Initiation au langage canin
– Jeux de société sur les animaux
– Veillée “comme au cinéma” .
Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
L’événement Mini-camp avec les animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais