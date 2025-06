Mini camp Montgesoye / vallée d’Ornans – Place de l’Église Morteau 10 juillet 2025 09:00

Doubs

Mini camp Montgesoye / vallée d’Ornans Place de l’Église MJC Centre Social Morteau Morteau Doubs

Tarif : 92 – 92 – 122 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 09:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

Date(s) :

2025-07-10

La MJC organise un mini camp à Montgesoye dans la vallée d’Ornans:

Au programme descente de la loue en canoë , randonnée et piscine Nautiloue

Pour plus d’informations et pour les inscriptions, merci de contacter la MJC. .

Place de l’Église MJC Centre Social Morteau

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 64 00 16 service.jeunesse@mjcmorteau.com

English : Mini camp Montgesoye / vallée d’Ornans

German : Mini camp Montgesoye / vallée d’Ornans

Italiano :

Espanol :

L’événement Mini camp Montgesoye / vallée d’Ornans Morteau a été mis à jour le 2025-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER