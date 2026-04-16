Mini-camp ou journées avec les Animaux La Séguinière
Mini-camp ou journées avec les Animaux La Séguinière jeudi 16 avril 2026.
La Séguinière
Mini-camp ou journées avec les Animaux
Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:30:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17
Mini-camp (ou à la journée) à La Séguinière sur le site de l’Association.
Au programme
– Atelier cuisine biscuits pour chien
– Atelier petits-soigneurs
– promenade des chiens
– Atelier œufs
– Atelier loisir créatif sur le thème de Pâques
– Atelier petits-véto
– jeux de société sur les animaux
– chasse aux oeufs
– Préparation du cheval et promenade à dos de licorne
– Agility avec les chiens
– l’initiation programme d’éducation à la connaissance du chien
Mini-camp de 5 ans à 16 ans
Séjour entier 150 € avec le repas du soir et du deuxième midi
Possibilité de faire une ou deux journées de 9h30-17h 55 € la journée, emmener un pique-nique
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 43 14 51 26 pour tout renseignement ou demande d’adaptation d’emplois du temps. .
Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
Mini-camp (or day camp) at La Séguinière on the Association?s website.
L’événement Mini-camp ou journées avec les Animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais