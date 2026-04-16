La Séguinière

Mini-camp ou journées avec les Animaux

Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17

Mini-camp (ou à la journée) à La Séguinière sur le site de l’Association.

Au programme

– Atelier cuisine biscuits pour chien

– Atelier petits-soigneurs

– promenade des chiens

– Atelier œufs

– Atelier loisir créatif sur le thème de Pâques

– Atelier petits-véto

– jeux de société sur les animaux

– chasse aux oeufs

– Préparation du cheval et promenade à dos de licorne

– Agility avec les chiens

– l’initiation programme d’éducation à la connaissance du chien

Mini-camp de 5 ans à 16 ans

Séjour entier 150 € avec le repas du soir et du deuxième midi

Possibilité de faire une ou deux journées de 9h30-17h 55 € la journée, emmener un pique-nique

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 43 14 51 26 pour tout renseignement ou demande d’adaptation d’emplois du temps. .

Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

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English :

Mini-camp (or day camp) at La Séguinière on the Association?s website.

L’événement Mini-camp ou journées avec les Animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais