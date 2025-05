MINI-CINÉ COLARGOL & LE CIRQUE PIMOULU – Grenade, 25 mai 2025 07:00, Grenade.

MINI-CINÉ COLARGOL & LE CIRQUE PIMOULU CINÉMA L’ENTRACT Grenade Haute-Garonne

Un programme de quatre courts métrages mettant en scène Colargol « Le concert », « Au cirque Pimoulu », « Colargol, chanteur de cirque » et « La délivrance ».

Colargol habite le Bois-Joli avec ses parents, une nuée d’oiseaux et d’autres animaux. Comme ses amis ailés, Colargol aimerait chanter. Un jour, la troupe du cirque Pimoulu passe par là et tombe sous le charme de la voix de Colargol. L’ourson s’embarque alors dans une aventure faite de joies et de peines. 3 .

CINÉMA L’ENTRACT

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

English :

A program of four short films featuring Colargol: « Le concert », « Au cirque Pimoulu », « Colargol, chanteur de cirque » and « La délivrance ».

German :

Ein Programm aus vier Kurzfilmen mit Colargol: « Das Konzert », « Im Zirkus Pimoulu », « Colargol, der Zirkussänger » und « Die Erlösung ».

Italiano :

Un programma di quattro cortometraggi con protagonista Colargol: « Le concert », « Au cirque Pimoulu », « Colargol, chanteur de cirque » e « La délivrance ».

Espanol :

Un programa de cuatro cortometrajes protagonizados por Colargol: « Le concert », « Au cirque Pimoulu », « Colargol, chanteur de cirque » y « La délivrance ».

