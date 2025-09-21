MINI-CINÉ Grenade
MINI-CINÉ Grenade dimanche 21 septembre 2025.
MINI-CINÉ
L’ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : 2025-09-21
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
« Tom le chat, à la recherche du doudou perdu »
Tom est un petit chat roux malicieux. Curieux, Joyeux, … mais aussi un peu Têtu. Quand il perd son doudou préféré, celui avec lequel il dort chaque nuit depuis qu’il est petit, c’est la catastrophe. Pas question de rester les pattes croisées ! 3 .
L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr
English :
« Tom the cat, in search of the lost doudou »
German :
« Tom, der Kater, auf der Suche nach dem verlorenen Kuscheltier »
Italiano :
« Tom il gatto, alla ricerca del peluche perduto
Espanol :
« El gato Tom, en busca del peluche perdido
