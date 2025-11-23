MINI-CINÉ Grenade

MINI-CINÉ

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Mini-Ciné La petite fanfare de Noël !

Au cœur de l’hiver, la neige endort le monde dans un doux silence. Mais écoutez bien sous ce grand manteau blanc, la forêt fredonne, les petits yétis s’agitent et les ours préparent leur fanfare. L’hiver a sa musique… Saurez-vous l’entendre ? C’est elle qui fait naître la magie de Noël ! Le Meilleur du Cinéma pour les Enfants + BD 3 .

English :

Mini-Ciné: La petite fanfare de Noël!

German :

Mini-Kino: Die kleine Weihnachtsfanfare!

Italiano :

Mini-Ciné: la piccola fanfara del Natale!

Espanol :

Mini-Cine: ¡La pequeña fanfarria de la Navidad!

