MINI-CINÉ

L’ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Mini-Ciné Sens dessus dessous !

En plein cœur de la nature se trouvent des êtres vivants, qui certes n’ont pas la taille d’un humain, mais qui chacun à leur façon ont un rôle à jouer dans notre écosystème. Promenons-nous dans les bois et rencontrons au fil de ces quatre histoires des personnages aussi petits que gentils un petit gland qui apprend à marcher grâce à une communauté d’insectes ; une famille de mouches qui doit protéger sa maison, laquelle n’est autre qu’un champignon convoité par un chien et son maître ; des lièvres qui vont sauver leur peau en trompant involontairement un blaireau et enfin une petite chauve-souris curieuse qui découvre le monde (à l’endroit ?) d’une famille de petite souris. 3 .

L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mini-Ciné: Turned upside down!

L’événement MINI-CINÉ Grenade a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE