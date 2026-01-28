MINI-CINÉ Grenade
MINI-CINÉ Grenade dimanche 1 février 2026.
MINI-CINÉ
L’ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Mini-Ciné Sens dessus dessous !
En plein cœur de la nature se trouvent des êtres vivants, qui certes n’ont pas la taille d’un humain, mais qui chacun à leur façon ont un rôle à jouer dans notre écosystème. Promenons-nous dans les bois et rencontrons au fil de ces quatre histoires des personnages aussi petits que gentils un petit gland qui apprend à marcher grâce à une communauté d’insectes ; une famille de mouches qui doit protéger sa maison, laquelle n’est autre qu’un champignon convoité par un chien et son maître ; des lièvres qui vont sauver leur peau en trompant involontairement un blaireau et enfin une petite chauve-souris curieuse qui découvre le monde (à l’endroit ?) d’une famille de petite souris. 3 .
L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr
English :
Mini-Ciné: Turned upside down!
