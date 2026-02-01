Mini-ciné Montfort-sur-Meu
Mini-ciné Montfort-sur-Meu jeudi 19 février 2026.
Mini-ciné
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Le jeudi 19 février de 14h à 16h, à la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu.
Un film sympa à regarder ensemble à la médiathèque pendant les vacances de février !
Participe au choix du film en votant pour ton préféré parmi la sélection des bibliothécaires, du 30 janvier au 11 février 2026.
À partir de 9 ans. Gratuit, inscription conseillée.
Vote à la médiathèque du 30 janvier au 11 février 2026. .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89
