Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance Cinéma Vog Bazas
Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance Cinéma Vog Bazas vendredi 20 mars 2026.
Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance
Cinéma Vog 14 Rue du Palais de Justice Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Des jeux et une lecture d’albums pour les tout-petits, suivi d’une séance de cinéma avec le dessin animé Les Toutes Petites Créatures 2 . .
Cinéma Vog 14 Rue du Palais de Justice Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 10 18
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English : Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance
L’événement Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance Bazas a été mis à jour le 2026-03-12 par La Gironde du Sud