Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance Cinéma Vog Bazas

Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance

Cinéma Vog 14 Rue du Palais de Justice Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Des jeux et une lecture d’albums pour les tout-petits, suivi d’une séance de cinéma avec le dessin animé Les Toutes Petites Créatures 2 . .

Cinéma Vog 14 Rue du Palais de Justice Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 10 18

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English : Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance

L’événement Mini ciné Semaine nationale de la petite enfance Bazas a été mis à jour le 2026-03-12 par La Gironde du Sud