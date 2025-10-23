Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing

Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing jeudi 23 octobre 2025.

Romestaing Lot-et-Garonne

Partez en minibus à Romestaing sur les traces des templiers, visitez une plumacierie de Véronique Antoine et goutez les vins biologique du Domaine Lassole.

Circuit de 3h.

Attention Nombre de places limité. .

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

