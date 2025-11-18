Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing
Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing mardi 18 novembre 2025.
Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume
Romestaing Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Partez en minibus à Romestaing sur les traces des templiers, visitez une plumacierie de Véronique Antoine et goutez les vins biologique du Domaine Lassole.
Circuit de 3h.
Attention Nombre de places limité. .
Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
English : Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume
German : Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume
Italiano :
Espanol : Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume
L’événement Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne