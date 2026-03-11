Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume Romestaing
Romestaing Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Partez en minibus à Romestaing sur les traces des templiers, visitez la plumasserie de Véronique Antoine et goutez les vins biologiques du Domaine Chêne Lassolle.
Circuit de 3h. .
Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
