Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume

Romestaing Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Partez en minibus à Romestaing sur les traces des templiers, visitez la plumasserie de Véronique Antoine et goutez les vins biologiques du Domaine Chêne Lassolle.

Circuit de 3h. .

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

English : Mini-Circuit La Croisade du Vin et de la Plume

