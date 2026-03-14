Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne
Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne mardi 24 mars 2026.
Mini-circuit Vadrouille & Nature
Pompogne Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Partez en minibus pour une promenade dépaysante sur l’Espace Naturel Sensible du Rieucourt et Flânerie à Pompogne avec son église étonnante et son parcours en forêt.
Nombre de places limité !
Sur réservation à l’Office de tourisme avant le 23 mars. .
Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Mini-circuit Vadrouille & Nature
L’événement Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne