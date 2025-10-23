Mini club Repop Ruffec
Mini club Repop Ruffec jeudi 23 octobre 2025.
Mini club Repop
24 place d’Armes Ruffec Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-28 15:30:00
2025-10-23 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-28
Ateliers Créa Fun avec Anaïs
24 place d’Armes Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 65 98 43
English :
Créa Fun workshops with Anaïs
German :
Créa Fun-Workshops mit Anaïs
Italiano :
Laboratori Créa Fun con Anaïs
Espanol :
Créa Talleres lúdicos con Anaïs
L’événement Mini club Repop Ruffec a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente