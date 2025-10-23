Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mini club Repop Ruffec

Mini club Repop Ruffec jeudi 23 octobre 2025.

Mini club Repop

24 place d’Armes Ruffec Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-28 15:30:00

Date(s) :
2025-10-23 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-28

Ateliers Créa Fun avec Anaïs
  .

24 place d’Armes Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 65 98 43 

English :

Créa Fun workshops with Anaïs

German :

Créa Fun-Workshops mit Anaïs

Italiano :

Laboratori Créa Fun con Anaïs

Espanol :

Créa Talleres lúdicos con Anaïs

L’événement Mini club Repop Ruffec a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente