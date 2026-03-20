Mini-concert audition des élèves Pôle culturel Jean Chaudeurge Flers

Mini-concert audition des élèves

Pôle culturel Jean Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 19:00:00

Date(s) :

2026-05-19

La restitution devant public est un rendez-vous indispensable à l’apprentissage de la pratique instrumentale.

Les élèves du Conservatoire de musique de Flers Agglo et leurs professeurs présenteront leur travail depuis le début de cette année scolaire.

N’hésitez pas à venir encourager ces jeunes musiciens ! .

Pôle culturel Jean Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Mini-concert audition des élèves

L’événement Mini-concert audition des élèves Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo