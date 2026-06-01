Bougy

Mini Concert Chorales

6 Rue de la Vallée Bougy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Mini Concert Chorales 17 juin 19h

Mini Concert Chorales 17 juin 19h Bougy .

6 Rue de la Vallée Bougy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46

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English : Mini Concert Chorales

Mini Concert Chorales 17 June 7pm

L’événement Mini Concert Chorales Bougy a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme