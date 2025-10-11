MINI CONCERT CONFÉRENCÉ LE MALOYA Perpignan

MINI CONCERT CONFÉRENCÉ LE MALOYA Perpignan samedi 11 octobre 2025.

MINI CONCERT CONFÉRENCÉ LE MALOYA

15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Médiathèque centrale, 15 Rue Émile Zola

.

15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22

English :

? Médiathèque centrale, 15 Rue Émile Zola

German :

? Zentrale Mediathek, 15 Rue Émile Zola

Italiano :

? Médiathèque centrale, 15 Rue Émile Zola

Espanol :

? Médiathèque centrale, 15 Rue Émile Zola

L’événement MINI CONCERT CONFÉRENCÉ LE MALOYA Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME