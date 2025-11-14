Mini-concert de Blues Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Mini-concert de Blues

Mini-concert de Blues par Loïs Morgan

Partenariat avec le Théâtre de poche .

Bibliothèque Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

English : Mini-concert de Blues

Musical show for children and adults aged 2 and over

On stage, Cie la Gamme, a sparkling and colorful musical theater duo, offers songs and tales on the themes of cooperation and sharing.

The two musician friends draw inspiration from a wide range of influences and sounds from around the world

German : Mini-concert de Blues

Blues-Minikonzert von Lois Morgan

Italiano :

Miniconcerto di blues di Loïs Morgan

Espanol : Mini-concert de Blues

Miniconcierto de blues de Loïs Morgan

