Mini-concert de Blues Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Mini-concert de Blues
Bibliothèque Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Thiviers Dordogne
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Mini-concert de Blues par Loïs Morgan
Partenariat avec le Théâtre de poche .
Bibliothèque Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
English : Mini-concert de Blues
German : Mini-concert de Blues
Blues-Minikonzert von Lois Morgan
Italiano :
Miniconcerto di blues di Loïs Morgan
Espanol : Mini-concert de Blues
Miniconcierto de blues de Loïs Morgan
