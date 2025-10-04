Mini-concert de l’Harmonie du conservatoire de Fouesnant Médiathèque de La Forêt-Fouesnant Port-la-Forêt

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:00

La Médiathèque de la Forêt-Fouesnant accueille l’Orchestre d’harmonie du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant-les Glénan pour un mini concert.

L’orchestre d’harmonie réunit des instrumentistes de la famille des bois, des cuivres et des percussions et se réunit régulièrement pour travailler un répertoire varié. Ce mini concert sera dirigé par Michel Noyelle, enseignant de clarinette au sein du Conservatoire.

Médiathèque de La Forêt-Fouesnant 2 rue des cerisiers 29940 Foret-Fouesnant Port-la-Forêt 29940 Finistère Bretagne 02 98 56 83 50 https://mediatheque.foret-fouesnant.bzh/

