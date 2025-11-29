MINI – Concert de toy music électro pop Médiathèque James Baldwin Paris

MINI est la nouvelle création musicale pour la petite enfance du collectif Chapi Chapo et les petites musiques de pluie dont la particularité est d’utiliser des jouets musicaux anciens et des instruments vintage des années 1970 et 80. Cette collection d’objets rares, glanée aux quatre coins de la planète, offre aux jeunes oreilles une expérience sonore des plus ludique.

Dans ce concert complice, interactif et immersif, le collectif continue de redéfinir la musique pour enfants à travers un univers créatif où des jouets deviennent de véritables instruments, où tout est matière à créer des notes et des mélodies. Le Korg MS20, la Roland TR-808 ou l’Omnichord répondent aux instruments-jouets acoustiques comme le pouet-pouet, le turlusiphon à coulisse ou le moulin à musique. Les artistes s’aventurent sur un terrain de jeu inépuisable, dans lequel l’acoustique se frotte aux synthétiseurs, où la toy music côtoie des ambiances pop, vers des compositions électroniques. Ils jouent et déambulent à travers le public, qui est confortablement lové dans des coussins, au milieu d’un espace lumineux où dansent au-dessus de nos têtes des formes géométriques et multicolores.

Un concert pour les oreilles de demain, contemplatif, joyeux et dansant.

Une production L’Armada Productions

De 0 à 3 ans.

Samedi 29 novembre – Une session de 11h à 12h – Une session de 16h à 17h

Merci de vous inscrire uniquement à l’une ou l’autre des sessions.

Un spectacle dans le cadre du Festival Monte le Son, par Chapi Chapo et les petites musiques de pluies.

de 16h00 à 17h00

de 11h00 à 12h00

gratuit

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire

Public tout-petits.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/