Mini concert d’orgue et découverte de la tribune, Église des Jésuites, Molsheim
dimanche 20 septembre 2026 · Église des Jésuites · Molsheim
Informations pratiques
Mini concert d’orgue et découverte de la tribune Dimanche 20 septembre, 16h00 Église des Jésuites Bas-Rhin
Durée du concert : 20 min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Assistez à un mini concert d’orgue, suivi d’une découverte de la tribune où vous pourrez observer de près le fonctionnement de l’instrument.
Église des Jésuites 1 Rue Notre-dame, 67120 Molsheim, France Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33388381161 https://www.molsheim.fr/decouvrir/monuments.htm Église paroissiale de Molsheim depuis la Révolution, l’ancienne église des Jésuites fut construite de 1615 à 1617 par l’architecte Christophe Wambser. Œuvre capitale dans l’évolution artistique du XVIIe siècle, cette église est le principal édifice religieux construit dans la vallée du Rhin à cette époque. La décoration en stucs des croisillons, exécutée par Jean Kuhn vers 1630, a fait récemment l’objet d’une restauration minutieuse.
Assistez à un mini concert d’orgue, suivi d’une découverte de la tribune où vous pourrez observer de près le fonctionnement de l’instrument.
© OTMMLT
À voir aussi à Molsheim (Bas-Rhin)
- Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité, Hôtel de la monnaie, Molsheim 12 septembre 2026
- Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Molsheim 12 septembre 2026
- Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Hôtel de la monnaie Molsheim 12 septembre 2026
- Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim Molsheim 13 septembre 2026
- Atelier découverte du modelage et du décor de l’Argile Molsheim 17 septembre 2026