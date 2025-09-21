Mini concert d’orgue et découverte de la tribune Eglise des Jésuites Molsheim

Durée du concert : 20 min

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Assistez à un mini concert d’orgue, suivi d’une découverte de la tribune où vous pourrez observer de près le fonctionnement de l’instrument.

Eglise des Jésuites 1 Rue Notre-dame, 67120 Molsheim, France Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 0388381161 https://www.molsheim.fr/decouvrir/monuments.htm Église paroissiale de Molsheim depuis la Révolution, l’ancienne église des Jésuites fut construite de 1615 à 1617 par l’architecte Christophe Wambser. Oeuvre capitale dans l’évolution artistique du XVIIe siècle, cette église est le principal édifice religieux construit dans la vallée du Rhin à cette époque. La décoration en stucs des croisillons, exécutée par Jean Kuhn vers 1630, vient de faire l’objet d’une restauration minutieuse.

© OTMMLT