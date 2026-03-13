Mini Concert intéractif avec Kennosuke Iizuka Temple protestant de Port-Royal Paris

Un mini-concert interactif pour enfants autour des saisons, de l’écoute et de l’expression au piano.

L’association Amabile – Enseignement Musical propose un mini-concert interactif pour enfants autour du thème « Au fil des saisons », interprété par Kennosuke Iizuka, professeur de piano de l’association. Pensé comme un moment vivant, accessible et participatif, ce rendez-vous invite les plus jeunes à découvrir le piano autrement, à travers quatre ambiances et quatre couleurs sonores inspirées des saisons.

Conçu comme une série de tableaux sonores, ce concert met l’accent sur l’écoute, l’imagination et l’expression musicale. Les enfants sont amenés à participer activement tout au long du parcours grâce à des propositions simples et ludiques autour des rythmes, de la voix, des gestes et des émotions. L’objectif est de leur faire ressentir comment le piano peut suggérer des paysages, des mouvements, des climats et des sensations.

Ce format a été pensé pour offrir une première approche du concert classique dans un cadre chaleureux, dynamique et adapté au jeune public. Il permet d’entrer dans la musique de façon concrète, sensible et joyeuse, en favorisant la curiosité, l’attention et le plaisir de l’écoute partagée.

Informations pratiques

Date : samedi 4 avril 2026

Lieu : Temple protestant de Port-Royal, 18 boulevard Arago, 75013 Paris

Public visé : enfants jusqu’à 11 ans, familles, accompagnateurs, jeunes publics curieux de découvrir le piano de manière vivante et participative

️ Tarifs : 10 à 15€ , sur réservation obligatoire via HelloAsso, dans la limite des places disponibles

Contact : Amabile – Enseignement Musical

✉️ Email : contact@amabile.fr

Temple protestant de Port-Royal 18, boulevard Arago 75013 Paris

https://www.helloasso.com/associations/amabile-enseignement-musical/evenements/mini-concert-interactif +33787384897 contact@amabile.fr



