Mini-Concert La Ferté-Bernard

Mini-Concert

1 Rue Ledru-Rollin La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

’ESCAL Pôle de Pratiques Artistiques propose un mini-concert le samedi 14 février 2026 à 10h30, à la médiathèque Jean d’Ormesson de La Ferté-Bernard.

Ce rendez-vous musical, gratuit et ouvert à tous, mettra à l’honneur différents instruments, dans un format convivial et accessible. L’événement se déroulera au sein de la médiathèque, offrant un moment de découverte et de partage autour de la pratique artistique.

Renseignements

ESCAL Pôle de Pratiques Artistiques

1 rue Ledru Rollin, 72400 La Ferté-Bernard

Tél. 02 43 93 67 92

Plus d’informations sur la-ferte-bernard.fr .

