Mini concert par l’Ensemble vocal de Brive Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde

Mini concert par l’Ensemble vocal de Brive Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Mini concert par l’Ensemble vocal de Brive Dimanche 21 septembre, 18h00 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Mini concert par l’Ensemble vocal de Brive

L’Ensemble vocal de Brive vous propose un mini concert pour découvrir un aperçu de son répertoire, entre chants classiques, sacrés ou profanes, selon le programme.

Un moment musical tout en finesse, porté par des voix passionnées, à savourer en toute simplicité pendant les Journées européennes du patrimoine.

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mini concert par l’Ensemble vocal de Brive