Mini-Concert pour les enfants La Rochelle

Salle Amos Barbot 37 rue du Collège La Rochelle

Tarif : 6 EUR

17 juillet 2025

20 juillet 2025

2025-07-17

Un « Mini-Concert » pour les enfants de 1 à 7 ans, des chansons, des instruments et même des doudous !

Salle Amos Barbot 37 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 26 30 64 compagnie.tendsloreille@gmail.com

English : Mini-concert for children

A « Mini-Concert » for children aged 1 to 7, with songs, instruments and even cuddly toys!

German : Mini-Konzert für Kinder

Ein « Mini-Konzert » für Kinder von 1 bis 7 Jahren, mit Liedern, Instrumenten und sogar Kuscheltieren!

Italiano :

Un « Mini-Concerto » per bambini da 1 a 7 anni, con canzoni, strumenti e persino peluche!

Espanol : Miniconcierto para niños

Un « miniconcierto » para niños de 1 a 7 años, con canciones, instrumentos e incluso peluches

