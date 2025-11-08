Mini-Concerts Chambre avec Vue Amiens

Mini-Concerts Chambre avec Vue

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-16

Cette nouvelle proposition du Conservatoire à Rayonnement Régional veut mettre à l’honneur la musique en petite formation dite de chambre à l’occasion de mini-concerts décentralisés.

Trois jours pour investir et découvrir des lieux insolites de la Métropole., pour des rendez-vous culturels au plus proche des publics, à travers une variété de formes et de répertoires.

Lieux et horaires à confirmer.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

This new proposal from the Conservatoire à Rayonnement Régional is designed to give pride of place to small ensembles known as chamber ensembles in decentralized mini-concerts.

Three days to take over and discover the Metropole’s unusual venues, for cultural events close to the public, through a variety of forms and repertoires.

Venues and times to be confirmed.

German :

Dieses neue Angebot des Conservatoire à Rayonnement Régional will die Musik in kleiner Besetzung die sogenannte Kammermusik anlässlich dezentraler Mini-Konzerte in den Vordergrund stellen.

Drei Tage, um ungewöhnliche Orte in der Metropole zu erobern und zu entdecken, für kulturelle Begegnungen, die dem Publikum durch eine Vielfalt von Formen und Repertoires am nächsten sind.

Orte und Uhrzeiten werden noch bestätigt.

Italiano :

Questa nuova offerta del Conservatoire à Rayonnement Régional è stata concepita per dare risalto alla musica suonata da piccoli ensemble noti come ensemble da camera in mini-concerti decentralizzati.

Tre giorni per scoprire luoghi insoliti della metropoli, per eventi culturali vicini al pubblico, attraverso una varietà di forme e repertori.

Luoghi e orari da confermare.

Espanol :

Esta nueva oferta del Conservatoire à Rayonnement Régional está concebida para dar protagonismo a la música interpretada por pequeños conjuntos -conocidos como conjuntos de cámara – en miniconciertos descentralizados.

Tres días para descubrir lugares insólitos de la metrópoli, para manifestaciones culturales cercanas al público, a través de formas y repertorios variados.

Lugares y horarios por confirmar.

