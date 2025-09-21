Mini concerts d’orgue Place Léon Desgénétais Bolbec

Mini concerts d'orgue Place Léon Desgénétais Bolbec dimanche 21 septembre 2025.

Mini concerts d’orgue

Place Léon Desgénétais Eglise Saint-Michel Bolbec Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

De 14h30 à 17h30, des mini concerts d’une durée de 15mn seront proposés par deux organistes Stella PESNEL et Christophe NEVEU.

Ces moments musicaux mettra en valeur la diversité sonore de cet instrument historique datant du XVIIe siècle. .

Place Léon Desgénétais Eglise Saint-Michel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

