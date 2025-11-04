Mini conf – Du bilan GES aux mobilités durables, quelles actions pour demain ? Campus de Beaulieu Rennes

Mini conf – Du bilan GES aux mobilités durables, quelles actions pour demain ? Campus de Beaulieu Rennes mardi 4 novembre 2025.

Mini conf – Du bilan GES aux mobilités durables, quelles actions pour demain ? Campus de Beaulieu Rennes Mardi 4 novembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Une heure pour en savoir un peu plus sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre et les actions liées à la mobilité.

Lysanne Bernier, chargé de projet _Transition bas carbone_ à la direction de la transition écologique et sociale (DirTES), présente le volet mobilités du bilan des émissions de gaz à effet de serre.

Campus de Beaulieu – Direction de l’immobilier et de la logistique (DIL)

Dans la limite des places disponibles – [Réserver](https://evento.renater.fr/survey/mini-conferences-ptnklzah)

Cette rencontre fait partie d’une série d’ateliers-rencontres ouverts à tous pour que les membres de la communauté universitaire puissent s’approprier le plan de transition écologique et sociale de l’Université de Rennes. Ces ateliers sont proposés pour partager, comprendre, contribuer et s’engager. C’est une première porte d’entrée vers une participation active à la transformation de notre université.

Venez contribuer à une université plus durable et inclusive.

[Consulter le site de la _Convention de l’Université en transition_](https://laconvention.univ-rennes.fr/)

[Consulter le _Plan de transition écologique et sociale_ de l’université](https://actu.univ-rennes.fr/sites/actu.univ-rennes.fr/files/medias/files/PlandeTransition-Sept2025.pdf)

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine