Mini-Conférence à la Buissonière : Être aidant Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Informations pratiques

Claville-Motteville

Mini-Conférence à la Buissonière : Être aidant

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Le samedi 3 octobre, le café associatif La Buissonnière vous invite à une mini-conférence en soutien aux aidants.

Vous êtes aidants de personnes en situation de handicap, ou de personnes âgées, l’association ADMR et Lis moi une Histoire viendront échanger et présenter leurs programmes d’accompagnement et de soutien.

Sans réservation

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Mini-Conférence à la Buissonière : Être aidant

L’événement Mini-Conférence à la Buissonière : Être aidant Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin