Mini conférence

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04

Conférences animées par Jean-Michel Bonnafoux Formateur et consultant Horticole

SAMEDI 7 FEVRIER

Les Oliviers

SAMEDI 7 MARS

Comment multiplier les plantes

SAMEDI 4 AVRIL

Les truffes

A la médiathèque intercommunale, à 10h durée 2h .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92 mediatheque@cc-larzacvallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented by Jean-Michel Bonnafoux Horticultural trainer and consultant

L’événement Mini conférence Cornus a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)