Mini conférence Cornus

Conférences animées par Jean-Michel Bonnafoux Formateur et consultant Horticole
SAMEDI 7 FEVRIER
Les Oliviers
SAMEDI 7 MARS
Comment multiplier les plantes
SAMEDI 4 AVRIL
Les truffes
A la médiathèque intercommunale, à 10h durée 2h .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92 mediatheque@cc-larzacvallees.fr
English :
Presented by Jean-Michel Bonnafoux Horticultural trainer and consultant
