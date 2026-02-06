Mini conférence Cornus

Mini conférence

Mini conférence Cornus samedi 7 février 2026.

Mini conférence

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04

Conférences animées par Jean-Michel Bonnafoux Formateur et consultant Horticole
SAMEDI 7 FEVRIER
Les Oliviers

SAMEDI 7 MARS
Comment multiplier les plantes

SAMEDI 4 AVRIL
Les truffes

A la médiathèque intercommunale, à 10h durée 2h   .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92  mediatheque@cc-larzacvallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presented by Jean-Michel Bonnafoux Horticultural trainer and consultant

L’événement Mini conférence Cornus a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)