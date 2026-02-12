MINI CONFERENCE ET GOÛTER AUTOUR DU FILM OLIVIA Place Bujault Melle

MINI CONFERENCE ET GOÛTER AUTOUR DU FILM OLIVIA

Place Bujault Metullum Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

OLIVIA film d’animation de Irene Iborra Rizo à voir dès 8 ans

À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.

A l’issue de la projection, en partenariat avec CINA, suivez la mini conférence de Marie Vassort puis dégustez un délicieux goûter offert par LITTLE KMBO, BIOFINNESSE et MERCIWALTER .

Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lemelies.melle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MINI CONFERENCE ET GOÛTER AUTOUR DU FILM OLIVIA

L’événement MINI CONFERENCE ET GOÛTER AUTOUR DU FILM OLIVIA Melle a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Pays Mellois