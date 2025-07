Mini-conférence « La Route Mondiale » Cornus

Mini-conférence « La Route Mondiale » Cornus dimanche 27 juillet 2025.

Mini-conférence « La Route Mondiale »

Espace Ladoux Cornus Aveyron

Venez découvrir l’exposition qui retrace l’histoire incroyable de la Route mondiale Route sans frontière !

Des prémices de sa création en 1924 à son arrivée sur le Larzac ! Avec ses héros tels que Gary Davis et Sarrazac… ses partisans André Breton, Max Ernst, Albert Einstein…

3 mini-conférences animées par Jean-Marie Azaïs Officier de l’état mondial – sont programmées.

> Samedi 27 juillet

C’est quoi la route mondiale ?

> Samedi 9 août

Récit de voyage une borne à Zagora

> Samedi4 octobre

Citoyens du monde de 1945 à 2025

De 10h à 12h, à la Médiathèque

Située sur la commune de l’Hospitalet Larzac, la borne interroge et engage nos concitoyens. Cet espace est un symbole fort de l’interconnexion entre les habitants et les enjeux globaux. La médiathèque intercommunale s’inscrit dans cette démarche en organisant cette exposition unique. Elle se veut un lieu de rencontre et d’échanges autour des aspirations et des valeurs communes qui nous rassemblent. Un Centre Provisoire de pré-enregistrement. Lors de cette exposition, vous pourrez également profiter d’un centre provisoire de pré-enregistrement des citoyens. C’est une occasion rêvée pour participer activement à cette initiative mondiale et faire entendre votre voix.

En savoir plus sur la route mondiale

En parallèle une exposition est programmée du 23 juillet au 31 octobre .

Espace Ladoux Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92

