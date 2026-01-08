Mini-conférence participative Tourisme responsable F.I.S.H. Castets

Mini-conférence participative Tourisme responsable

F.I.S.H. 91 rue du sablar Castets Landes

Amandine vous propose une animation originale et interactive autour des projets de voyages et d’un tourisme plus responsable.

Chacun pourra partager ses habitudes, envies et projets de week-ends (une nuit, deux jours, balades, visites, animations).

Amandine vous parlera du tourisme responsable et de la notion de consom’acteurs.

Vous personnaliserez ensuite un carnet de voyage fourni et conçu par Amandine, correspondant à vos projets sur une base précise 2 jours 1 nuit.

Cette animation vous permettra de repartir avec des idées concrètes et personnalisées, tout en découvrant comment voyager de manière plus responsable et durable.

Tarif 10€

Durée 2h

Collation format vrac incluse dans l’animation.

Informations et inscriptions au 06 76 65 45 36. .

F.I.S.H. 91 rue du sablar Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 65 45 36 contact@fish-castets.fr

English : Mini-conférence participative Tourisme responsable

