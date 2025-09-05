Mini-conférence P’tits Bav’arts Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Avant les Pokemon et avant Bowser monstres, animaux et leurs pouvoirs dans l’art !

Créatures fantastiques ou réelles, craintes ou vénérées les monstres, animaux ou dieux fascinent l’humain depuis la nuit des temps. Ces créatures peuplent le monde de l’art depuis toujours. Certaines ont même déjà envahi le monde des dessins animés, des jeux vidéos et de la fantasy depuis bien longtemps…

Durée 40 min

Mini conférence pour les enfants dès 7 ans… et leurs parents

Sur réservation au 02.35.30.96.66

Dans le cadre du cycle « Pop culture ! » de la Micro-Folie, musée numérique .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

