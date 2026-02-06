Mini-conférence Manoir des Sciences Réaumur

Mini-conférence

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Le Manoir des sciences vous propose une Mini-conférence/goûter

Le Manoir des sciences vous propose une mini conférence de 30-45 minutes suivie d’un goûter pour échanger avec la conférencière.

Sous le vent

Impalpable mais puissant, le vent traverse l’art comme un flux invisible, une onde libre. Tour à tour souffle léger ou bourrasque violente, il modèle les formes, anime les surfaces, engendre des volutes. Depuis les mobiles aériens de Calder jusqu’aux créatures articulées de Théo Jansen, en passant par les spirales envoûtantes d’Anthony Howe, l’art capte le vent pour en faire moteur ou matière, mouvement ou illusion.

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46

Le Manoir des sciences offers a mini-conference/snack bar

