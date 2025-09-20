Mini-conférence sur la poétesse russe Marina Tsvetaeva RDV au 18 rue de la Tannerie Moret-Loing-et-Orvanne
Mini-conférence sur la poétesse russe Marina Tsvetaeva RDV au 18 rue de la Tannerie Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.
Mini-conférence sur la poétesse russe Marina Tsvetaeva 20 et 21 septembre RDV au 18 rue de la Tannerie Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
Rdv devant la plaque du 18 rue de la tannerie à Moret-sur-Loing.
Présentation gratuite. Durée 30 min.
RDV au 18 rue de la Tannerie 18 rue de la Tannerie 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France
Rdv devant la plaque du 18 rue de la tannerie à Moret-sur-Loing.