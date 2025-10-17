Mini conférence sur les vins d’Alsace et de Provence Domaine la Cadenière Lançon-Provence
Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 10h. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-17 10:00:00
Notre laboratoire d’œnologie se déplace pour échanger sur les vins d’Alsace et de Provence, en quoi le climat et le terroir a un impact sur les vins. .
Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 64 05 25 julie@lacadeniere.com
English :
Mini conference on Alsace and Provence wines
German :
Mini-Konferenz über Weine aus dem Elsass und der Provence
Italiano :
Mini conferenza sui vini dell’Alsazia e della Provenza
Espanol :
Miniconferencia sobre los vinos de Alsacia y Provenza
