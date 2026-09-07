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Mini conférences par des doctorantes et doctorants en histoire de l’art et archéologie autour du patrimoine en danger, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

dimanche 20 septembre 2026 · INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) · Paris

Mini conférences par des doctorantes et doctorants en histoire de l’art et archéologie autour du patrimoine en danger, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert)
Adresse
2 rue Vivienne 75002 Paris
Ville
75002 Paris
Département
Paris
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mini conférences par des doctorantes et doctorants en histoire de l’art et archéologie autour du patrimoine en danger Dimanche 20 septembre, 15h00 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les jeunes chercheuses et chercheurs des universités partenaires de la galerie Colbert et du quartier Richelieu présentent, dans un format bref et vivant, leurs travaux en lien avec la thématique « patrimoine en danger ». À travers leurs sujets de thèse et leurs méthodes de recherche, les doctorantes et doctorants explorent les enjeux liés à l’étude, à la protection et à la valorisation des patrimoines culturels et naturels menacés.

– 15h-15h30 : Elsa Dos Santos, « Après la disparition de l’artiste : trajectoires des sculptures d’Alicia Moï Orban (1922-2022) »
– 15h30-16h : Ambra Famiglietti, « Quand l’image sauve le patrimoine : Wilhelm Zahn et la documentation des peintures murales de Pompéi au XIXe siècle »
– 16h-16h30 : Rosanna Gangemi, « Penser l’eau comme source d’inspiration et œuvre politique. Les émergences liquides de ce qui fait patrimoine »
– 16h30-17h : Quentin Touraud, « La peinture de paysage, patrimoine culturel contre le patrimoine naturel ? »
– 17h-17h30 : Lilas Mohammed Ali, «  Les enjeux des projets de restauration des sites archéologiques syriens »

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Louis Grodecki

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]
Mini conférences par des doctorants et doctorantes en histoire de l’art et archéologie

© INHA

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