MINI-CROISIÈRE À BORD DU BAROULAÏRE Espace sportif du Petit Bois Balaruc-les-Bains

MINI-CROISIÈRE À BORD DU BAROULAÏRE

Espace sportif du Petit Bois Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12

Envie d’une mini croisière sur la lagune accompagnée d’un skipper ? La sortie nautique sur le Baroulaïre est faite pour vous.Vous pouvez, selon vos envies, vous laisser porter ou participer aux manœuvres du voilier. Aucune expérience est nécessaire, juste l’envie d’aller sur l’eau. Laissez-vous guider par un encadrement diplômé.Accompagné et guidé par un moniteur du centre nautique, partez pour 3 heures de découverte et ainsi (re)découvrir la faune/ flore grâce aux explications du moniteur et savourer l’instant depuis une embarcation ! .

Espace sportif du Petit Bois Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement MINI-CROISIÈRE À BORD DU BAROULAÏRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE