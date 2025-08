Mini croisières gratuites en bateau solaire sur la Seine Rouen

Port de plaisance de Rouen, Rouen, Seine-Maritime

Vendredi 8 août 2025, 09:15

10 août 2025, 18:00

2025-08-08

L’Association Concept Hélios Propulsion basée à Bonsecours organise avec le concours de la Métropole Rouen Normandie et SODEPORTS des balades gratuites d’1 heure en bateau solaire sur la Seine le week-end des 8, 9 et 10 août 2025 (départ et arrivée au port de plaisance de Rouen).

Les départs 9h30, 11h, 14h, 15h30, 17h

Réservation obligatoire au 06 33 05 28 99 .

Port de plaisance de Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 05 28 99 concepthelios@hotmail.com

English : Mini croisières gratuites en bateau solaire sur la Seine

