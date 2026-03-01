Mini-défilé et dîner dansant | Carnaval des Gais Lurons Vitré

Mini-défilé et dîner dansant | Carnaval des Gais Lurons

Place du Général de Gaulle Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

– Mini-défilé départ à 17h30 de la Place du Général de Gaulle.

Les carnavaliers proposent un mini-défilé de la gare à la place du Château de Vitré.

Ce mini-défile sera suivi d’un apéritif à la mairie. 20h

Le mini-défilé empruntera l’itinéraire suivant place Général de Gaule, rue Garengeot, rue Notre Dame, Place du château, cour intérieure du château.

– Soirée dîner dansant avec le groupe Live Orchestra au Parc des Expositions de Vitré. Places limitées et réservations obligatoires sur les créneaux de permanence au Hangar des Gais Lurons tous les mardis soirs de 20h à 21h30 du 20 janvier au 15 mars 2026.

Voici les dates des permanences au hangar des Gais Lurons pour s’inscrire au dîner dansant

– samedi 7 mars 2026 de 10h à 12h

– mardi 10 mars 2026 de 20 h à 21h30

– samedi 14 mars 2026 de 10h à 12h .

Place du Général de Gaulle Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 57 33

