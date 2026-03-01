Mini Escapegame Sundhouse

Mini Escapegame

rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Durant notre Bourse Petite Enfance, retrouvez, Cindy, de Ludo’ried de 10h à 12h et résolvez les énigmes des escapegames parents/enfants.

Un mini format pour un maximum de jeu immersion, coopération et bonne humeur seront au rendez vous !

Des énigmes à résoudre, des mécanismes à actionner des objets à manipuler pour gagner votre surprise de Pâques !

Joueurs 2 à 4/5 joueurs par coffre

Temps de jeu: 15 20 minutes

Papa et maman participent à l’activité ! .

rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 43 67 57 espaceenfantsgrandried@yahoo.com

