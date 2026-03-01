Mini Escapegame Sundhouse
Mini Escapegame Sundhouse dimanche 15 mars 2026.
Mini Escapegame
rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00
2026-03-15
Durant notre Bourse Petite Enfance, retrouvez, Cindy, de Ludo’ried de 10h à 12h et résolvez les énigmes des escapegames parents/enfants.
Un mini format pour un maximum de jeu immersion, coopération et bonne humeur seront au rendez vous !
Des énigmes à résoudre, des mécanismes à actionner des objets à manipuler pour gagner votre surprise de Pâques !
Joueurs 2 à 4/5 joueurs par coffre
Temps de jeu: 15 20 minutes
Papa et maman participent à l’activité ! .
rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 43 67 57 espaceenfantsgrandried@yahoo.com
