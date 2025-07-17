Mini-expo « Vivre Low-tech, un été sans clim’ ? » Roubaix

Mini-expo « Vivre Low-tech, un été sans clim’ ? » Roubaix jeudi 17 juillet 2025.

Mini-expo « Vivre Low-tech, un été sans clim’ ? »

Roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-07-17 09:00:00

fin : 2025-07-17 17:30:00

2025-07-17 2025-09-27

Un été sans clim’ ?

——————-

### Découvrez les astuces low-tech dans une mini expo au coeur des quartiers roubaisiens.

La saison estivale est là, et bien que toutes et tous espérons le soleil et de belles et longues journées lumineuses, cela peut aussi parfois générer des désagréments dans les logements ou espaces de travail lorsque la chaleur devient étouffante…

Aussi, **pour vous permettre de passer cette période dans les meilleures conditions, nous vous proposons de découvrir, dans les Mairies de Quartiers de la ville de Roubaix, une mini-expo, remplie de trucs et astuces, accessibles, utiles et durables** !

Allant **d’utiliser au mieux un système de climatisation,** si vous en disposez déjà d’un, j**usqu’à se passer complètement de clim**, l’expo vous propose de découvrir les vertus de ces **gestes simples, facilement applicables chez soi sans travaux pour faire baisser de quelques degrés bien appréciables votre logement.**

_A découvrir tout le mois de juillet dans les Mairies de quartiers Sud et Nord, puis en Août et septembre dans les mairies de quartier Centre, Est et Ouest dans le cadre de la Saison Low-tech à Roubaix !_

**L’exposition est visible suivant ce calendrier**

Mairie Quartiers Centre du 30/07/2025 au 04/09/2025 (en fonction des horaires de la Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Nord du 09/07/2025 au 29/07/2025 (en fonction des horaires de la Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Est du 30/07/2025 au 04/09/2025 (en fonction des horaires de la Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Ouest du 02/09/2025 au 30/09/2025 (en fonction des horaires de la Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Sud du 09/07/2025 au 29/07/2025 (extérieur)

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Summer without air conditioning?

——————-

### Discover low-tech tips in a mini exhibition in the heart of Roubaix’s neighborhoods.

The summer season is here, and while we’re all looking forward to sunshine and long, bright days, it can also sometimes be a nuisance in the home or workplace when the heat becomes stifling…

So, **to help you get through this period in the best possible conditions, we’re offering you the chance to discover, in the Mairies de Quartiers of the city of Roubaix, a mini-exhibition filled with tips and tricks that are accessible, useful and sustainable**!

From making the best use of an air-conditioning system,** if you already have one, to doing without air-conditioning altogether**, the exhibition invites you to discover the virtues of these **simple gestures, which can easily be applied at home without any work, to bring down a few appreciable degrees in your home**

on display throughout July in the Mairies de quartiers Sud and Nord, then in August and September in the Mairies de quartier Centre, Est and Ouest as part of the Low-tech Season in Roubaix!

**The exhibition can be viewed according to this schedule**

Mairie Quartiers Centre from 30/07/2025 to 04/09/2025 (depending on Mairie de Quartiers opening hours)

Mairie Quartiers Nord from 09/07/2025 to 29/07/2025 (depending on Mairie de Quartiers opening hours)

Mairie Quartiers Est from 07/30/2025 to 09/04/2025 (depending on Mairie de Quartiers opening hours)

Mairie Quartiers Ouest from 02/09/2025 to 30/09/2025 (depending on Mairie de Quartiers opening hours)

Mairie Quartiers Sud from 09/07/2025 to 29/07/2025 (outside)

German :

Ein Sommer ohne Klimaanlage?

——————-

### Entdecken Sie Low-Tech-Tricks in einer Mini-Ausstellung im Herzen der Stadtviertel von Roubaix.

Die Sommersaison ist da und obwohl wir alle auf die Sonne und lange, helle Tage hoffen, kann es manchmal auch zu Unannehmlichkeiten in den Wohnungen oder Arbeitsräumen kommen, wenn die Hitze erdrückend wird…

Um Ihnen zu helfen, diese Zeit unter den besten Bedingungen zu verbringen, bieten wir Ihnen in den Rathäusern der Stadt Roubaix eine Mini-Ausstellung mit Tipps und Tricks an, die zugänglich, nützlich und nachhaltig sind**

Von der **besten Nutzung einer Klimaanlage,** falls Sie bereits eine haben, bis hin zum völligen Verzicht auf eine Klimaanlage** zeigt Ihnen die Ausstellung die Vorzüge dieser **einfachen Tricks, die Sie zu Hause ohne Bauarbeiten anwenden können, um Ihre Wohnung um ein paar Grad zu kühlen

die Ausstellung ist den ganzen Juli über in den Rathäusern der Stadtviertel Süd und Nord sowie im August und September in den Rathäusern der Stadtviertel Mitte, Ost und West im Rahmen der Low-Tech-Saison in Roubaix zu sehen!

**Die Ausstellung ist nach diesem Zeitplan zu sehen**

Mairie Quartiers Centre vom 30/07/2025 bis 04/09/2025 (je nach Öffnungszeiten der Mairie de Quartiers)

Rathaus Quartiers Nord vom 09/07/2025 bis 29/07/2025 (abhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses)

Rathaus Quartiers Est vom 30/07/2025 bis 04/09/2025 (abhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses der Stadtviertel)

Rathaus Quartiers Ouest vom 02/09/2025 bis 30/09/2025 (abhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses)

Rathaus Quartiers Sud vom 09/07/2025 bis 29/07/2025 (außerhalb)

Italiano :

Un’estate senza aria condizionata?

——————-

### Scoprite i consigli low-tech in una mini esposizione nel cuore dei quartieri di Roubaix.

La stagione estiva è arrivata, e mentre tutti speriamo nel sole e in giornate lunghe e luminose, a volte può essere una seccatura in casa o sul posto di lavoro quando il calore diventa soffocante…

Quindi, **per aiutarvi a superare questo periodo nelle migliori condizioni possibili, vi offriamo la possibilità di scoprire una mini-esposizione ricca di consigli e trucchi accessibili, utili e sostenibili** presso la Mairies de Quartiers di Roubaix!

Dall’utilizzo ottimale di un impianto di condizionamento dell’aria ** se ne avete già uno, alla rinuncia totale all’aria condizionata**, la mostra vi invita a scoprire le virtù di questi **semplici gesti, che possono essere facilmente applicati a casa senza bisogno di alcun lavoro, per abbassare qualche grado apprezzabile nella vostra casa**

la mostra sarà esposta per tutto il mese di luglio nei municipi dei quartieri Sud e Nord, poi in agosto e settembre nei municipi dei quartieri Centro, Est e Ovest nell’ambito della Stagione Low-tech di Roubaix!

**La mostra può essere visitata secondo questo calendario**

Mairie Quartiers Centre dal 30/07/2025 al 04/09/2025 (a seconda degli orari di apertura della Mairie Quartiers)

Mairie Quartiers Nord dal 09/07/2025 al 29/07/2025 (a seconda degli orari di apertura della Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Est dal 30/07/2025 al 04/09/2025 (a seconda degli orari di apertura della Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Ouest dal 02/09/2025 al 30/09/2025 (a seconda degli orari di apertura della Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Sud dal 09/07/2025 al 29/07/2025 (fuori)

Espanol :

¿Un verano sin aire acondicionado?

——————-

### Descubre trucos de baja tecnología en una mini exposición en el corazón de los barrios de Roubaix.

El verano ya está aquí, y aunque todos esperamos que haga sol y los días sean largos y luminosos, a veces puede resultar molesto en casa o en el trabajo cuando el calor se vuelve sofocante…

Por eso, **para ayudarle a pasar este periodo en las mejores condiciones posibles, le proponemos descubrir una miniexposición llena de consejos y trucos accesibles, útiles y sostenibles** en las Mairies de Quartiers de Roubaix

Desde aprovechar al máximo el sistema de climatización**, si ya dispone de él, hasta prescindir por completo del aire acondicionado**, la exposición le invita a descubrir las virtudes de estos **gestos sencillos, que se pueden aplicar fácilmente en casa sin necesidad de realizar ninguna obra, para bajar unos cuantos grados apreciables en su hogar**

la exposición podrá visitarse durante todo el mes de julio en los ayuntamientos de los distritos Sur y Norte, y en agosto y septiembre en los ayuntamientos de los distritos Centro, Este y Oeste, en el marco de la Temporada Low-tech de Roubaix

**La exposición podrá visitarse según el siguiente calendario**

Mairie Quartiers Centre del 30/07/2025 al 04/09/2025 (en función de los horarios de apertura de Mairie Quartiers)

Mairie Quartiers Nord del 09/07/2025 al 29/07/2025 (según el horario de apertura de Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Est del 30/07/2025 al 04/09/2025 (según el horario de apertura de Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Ouest del 02/09/2025 al 30/09/2025 (según el horario de apertura de la Mairie de Quartiers)

Mairie Quartiers Sud del 09/07/2025 al 29/07/2025 (fuera)

