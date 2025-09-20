Mini exposition « le matrimoine à travers une biologiste : Bernadette DARCHEN » Muséum Requien Avignon

Mini exposition « le matrimoine à travers une biologiste : Bernadette DARCHEN » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Muséum Requien Vaucluse

Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles (60 places)

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Bernadette DARCHEN, biologiste spécialiste des fourmis, a eu une vie pleine de rebondissements : Science du 20e siècle et réseau de savants, religion, médias…

Au muséum REQUIEN, une courte exposition retrace la vie, le travail et les collections de cette bienfaitrice de l’établissement.

Beaucoup de spécimens dont elle a permis l’acquisition sont présentés dans l’église des Célestins, dans l’exposition temporaire qui s’y tient jusqu’au 4 novembre.

Muséum Requien 67 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France

