Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer Grand Hôtel de la Mer, Morgat Crozon
Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer Grand Hôtel de la Mer, Morgat Crozon vendredi 5 juin 2026.
Crozon
Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer
Grand Hôtel de la Mer, Morgat 17 Rue d’Ys Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Le Club Kador propose un mini fest noz avec initiation aux danses. Ouvert à tous, gratuit. .
Grand Hôtel de la Mer, Morgat 17 Rue d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30
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English : Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer
L’événement Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer Crozon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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